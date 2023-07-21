كوريا الشمالية تطلق صاروخيْن باليستيين قصير المدى في البحر الشرقي

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أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى نحو البحر الشرقي في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء.وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول صباح اليوم الثلاثاء إنها رصدت عمليات الإطلاق من العاصمة بيونغ يانغ بين الساعة 11:55 من مساء أمس الاثنين والساعة 12:00 من صباح اليوم الثلاثاء مع تحليق الصواريخ لمسافة 400 كيلومتر قبل أن تسقط في البحر. وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي يقوم بتحليل تفاصيل عملية الإطلاق.وأدانت هيئة الأركان المشتركة عملية الإطلاق باعتبارها انتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتهديدا خطيرا للسلام والأمن، ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا للمجتمع الدولي. وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن الجيش الكوري الجنوبي شدد إجراءات المراقبة والرصد مع التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، وسوف يراقب الوضع عن كثب.ويعد هذا الإطلاق هو ثالث عمليات الإطلاق منذ الأسبوع الماضي بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر الشرقي يوم 19 يوليو، وأعقبت ذلك بإطلاق صواريخ كروز متعددة باتجاه البحر الغربي يوم السبت.وجاء هذا الاستفزاز في أعقاب وصول غواصة أمريكية ذات قدرات نووية إلى جزيرة جيجو أمس الاثنين.