افتتاح مؤتمر وزاري دولي لشؤون المحاربين القدامى غدا في بوسان

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صرحت وزارة شؤون المحاربين القدامى الكورية اليوم بأنها ستعقد مؤتمرا وزاريا دوليا لشؤون المحاربين القدامى في فندق "شيغنيل بوسان" في منطقة "هيه وون ديه" بمدينة بوسان بعد ظهر اليوم الثلاثاء.سيحضر المؤتمر الذي يقام تحت شعار "التضامن من أجل قيمة الحرية" احتفالا بمرور 70 عاما على هدنة الحرب الكورية الأهلية، وفود الدول الأعضاء الـ22 للأمم المتحدة والتي شاركت في الحرب الكورية ومنهم رئيس وزراء لوكسمبورغ "كزافييه بيتيل"، ووزير شؤون المحاربين القدامى الأسترالي "ماثيو كيو" ووزيرة شؤون المحاربين القدامى الفرنسية "باتريشيا ميراليس".ومن المتوقع أن يعبر وزير شؤؤن الوطنيين وقدامى المحاربين "بارك مين شيك" عن الشكر للوفود المشاركة بينما سيتحدث رئيس وزراء لوكسمبورغ عن قيمة الحرية والسلام وروح التضامن من خلال قصة حول شباب بلاده الذين شاركوافي الحرب الكورية.ويخطط الوزير الكوري لإعادة التأكيد على قيمة الحرية التي حافظت عليها بلاده بالتعاون مع الدول الـ22 قبل 70 عاما، واقتراح بيان مشترك لتعزيز الجهود المشتركة تجاه السلام العالمي.ومن المقرر أن توقع وزارة شؤون الوطنيين وقدامى المحاربين مذكرة نوايا مع نظيرتها الفرنسية تعلنان فيها أنهما ستعززان التبادلات والتعاون في مجال المحاربين القدامى الدوليين. بالإضافة إلى ذلك ، ستسلم وساما وطنيا للاستحقاق العسكري ممنوحا للرقيب الراحل "بارك دونغ ها" الذي تم تعيينه في الكتيبة الفرنسية التابعة لقوات الأمم المتحدة خلال الحرب الكورية وقدم مساهمات كبيرة في المعارك الكبرى إلى أسرته.بالإضافة إلى ذلك سيعقد الوزير الكوري مباحثات مع ممثلي الوفود المشاركة في المؤتمر خلال يومي 26 و27.