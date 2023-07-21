إنشاء مدينة جديدة خلال سنة وشهرين في بيونغ يانغ

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تركز كوريا الشمالية على بناء المجمعات السكنية الجديدة من أجل إظهار إنجازات ملموسة في الوقت الذي لا يتم فيه تحسين الوضع الاقتصادي هناك.ومنها وحدة "هوانغ سونغ" من المدن الجديدة في العاصمة بيونغ يانغ والتي أقيمت مراسم الانتهاء من إنشائها في عيد ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي الراحل "كيم إيل سونغ" في شهر أبريل الماضي.وفقا لمتابعة عملية إنشائها عبر الأقمار الصناعية، تم بناء سكن للعمال أولا في حقل فارغ في نهاية عام 2021 بحيث تم ملء الحقل الذي يبلغ عرضه وطوله كيلومترا بمباني مؤقتة للسكن.وبعد بداية عملية الإنشاء في شهر فبراير من العام الماضي، لم تستغرق العملية الأساسية مثل وضع الأساس سوى شهر واحد. وخلال 5 أشهر بعد ذلك ارتفعت هياكل المباني بوتيرة سريعة. وبعد مرور 8 أشهر على بداية العملية انتهت عملية إنشاء معظم المباني هناك، بما في ذلك، برجان توأمان يتكون كل منهما من 40 طابقا.وخلال فترة عملية البناء، لم يكن هناك الكثير من حركة المعدات الثقيلة. يقال إن العملية جرت اعتمادا على القوى العاملة. ويُقدر أن إجمالي حوالي 16 مليون عامل أو 45 ألف عامل يوميا شاركوا في عملية بناء وحدة "هوا سونغ".يذكر أن الوحدة في حالة الانتهاء من تنسيق الأشجار أيضا ولكن حجم حركة المرور فيها غير كبير بالمقارنة مع المدن الجديدة القائمة.توقع "إيم وول تشول" البروفسور في معهد شؤون أقصى الشرق التابع لجامعة "كيونغ نام" الكورية الجنوبية أن يتم الانتهاء من عملية بناء الوحدة بسرعة لأظهارها في فعالية كبيرة مثل "عيد ميلاد مؤسس النظام" ولهذا لم تتوفر فيها بني تحتية ضرورية مثل وسائل المواصلات.استغرقت عملية إنشاء الوحدة المكونة من 10 آلاف منزل سنة وشهرين فقط.وتم تقصير فترة العملية التي تستغرق 5 سنوات عادة. ويشير البعض إلى أن أعمال الإمداد بالمياه والصرف الصحي وأسلاك الغاز كانت سيئة وغير كافية من أجل المسارعة إلى الانتهاء من العملية.وأجمع معظم الخبراء على أن السبب في ذلك يرجع إلى هدف سياسي.وفي شهر فبراير الماضي أقامت بيونغ يانغ مراسم خاصة لبداية المرحلة الثانية لوحدة "هوانغ سونغ" بحيث تؤكد حاليا على المسارعة إلى إتمامها بوتيرة سريعة أيضا.