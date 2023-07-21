الرئيس يون يعقد اجتماعا مع كل من زعيمي لوكسمبورغ ونيوزيلندا اليوم

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سيلتقي الرئيس الكوري الجنوبي"يون صوك يول" بشخصيات رفيعة المستوى من لوسمبورغ ونيوزيلاندا اللتين شاركتا في الحرب الكورية الأهلية.وسيلتقي بكل من رئيس وزراء لوكسمبورغ "جابيه بيتيل" وحاكمة نيوزيلاندا "سيندي كيرو" في المكتب الرئاسي في منطقة "يونغ سان" بسيول بعد ظهر اليوم.يشار إلى أنهما يزوران البلاد حاليا بمناسبة الذكرى السبعين لإبرام اتفاقية هدنة الحرب الكورية ويوم مشاركة قوات الأمم المتحدة فيها اللذين يصادفان السابع والعشرين من هذا الشهر.كانت نوزيلاندا قد أرسلت إلى كوريا الجنوبية 3 آلاف و794 جنديا و6 سفن عسكرية خلال الحرب الكورية الأهلية. أما لوكسمبورغ التي بلغ عدد سكانها حوالي 200 ألف فقط آنذاك فقد أرسلت 100 جندي لترسل أكبر عدد من الجنود مقارنة بعدد السكان من بين 22 دولة مشاركة.