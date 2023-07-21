وزير الخارجية الياباني: اتفاق مع الصين على استئناف عمل الهيئة الاستشارية الكورية الصينية اليابانية

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صرح وزير الخارجية الياباني "يوشيماسا هاياشي" بأنه حقق مع نظيره الصيني "وانغ يي" اتفاقا على استئناف عمل الهيئة الاستشارية الكورية الصينية اليابانية في مباحثات عُقدت بينهما يوم 14 من هذا الشهر.قال في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول أهمية العمليات الكورية الجنوبية والصينية واليابانية المشتركة، وقررا استئناف الهيئة الاستشارية على مستوى القمم أو مستوى وزراء الخارجية في المحادثات التي كانا قد عقداها في العاصمة الإندونسية "جاكارتا" في نفس اليوم.وشرح الوزير الياباني أنه من المهم جدا لزعماء الدول الثلاث المسؤولين عن تحقيق السلام والازدهار في المنطقة، مناقشة اتجاهات وسبل التعاون إلى جانب مختلف تحديات المنطقة.وأوضح أنه لم يتم بعد تحديد أي شيء بما في ذلك تفاصيل العمليات وجدول الأعمال إلا أن اليابان اتفقت مع الصين على استئناف تشغيل هذه العمليات وتدعم رد فعل كوريا الجنوبية التي تترأس مباحثات القمم الكورية الجنوبية والصينية واليابانية لهذا العام، مضيفا أن بلاده تخطط لإجراء مراجعة المسألة على مستوى العمل للدول الثلاث.تجدر الإشارة إلى أن مباحثات القمة الكورية الجنوبية والصينية واليابانية عُقدت 8 مرات حتى الآن منذ مباحثات القمة الأولى بين الرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك " ونظيره الصيني الأسبق "وون جيا باو" ورئيس الوزراء الياباني الأسبق "تارو آسو" في مدينة فوكوكا باليابان في ديسمبر 2008.