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أعلنت شركة "إس كي هاينكس" الكورية اليوم الأربعاء أن حجم خسائرها التشغيلية بلغ تريليونين و882.1 مليار وون في الربع الثاني من هذا العام، وللربع الثالث على التوالي منذ أن تم تسجيل تريليون و701.2 مليار دولار من الخسائر التشغيلية في الربع الأخير من العام الماضي.وكانت الشركة قد حققت 4 تريليونات و197.2 مليار دولار من الأرباح التشغيلية في الربع الثاني من العام الماضي.أما حجم مبيعات الشركة فبلغ 7 تريليونات و305.9 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، بانخفاض قدره 47.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما سجل زيادة مقارنة بالربع الأسبق.بهذا، بلغ صافي الخسائر المالية لشركة "إس كي هاينكس" في الربع الثاني من هذا العام تريليونين و987.9 مليار دولار.ويرجع السبب في تسجيل الشركة حوالي 6 تريليونات وون من الخسائر التشغيلية في النصف الأول من هذا العام إلى التراجع في صناعة أشباه الموصلات الناجم عن الركود الاقتصادي العالمي.وقالت "إس كي هاينكس" إن الطلب على رقائق الذاكرة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي بدأ يزداد بسبب السوق الموسعة للذكاء الاصطناعي، خاصة روبوت الدردشة، مشيرة إلى التوقعات بالتحسن في إدائها في النصف الثاني من هذا العام.