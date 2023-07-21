سيول تعرب عن أملها في أن تلعب بكين دورا بناء للسلام في شبه الجزيرة الكورية

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بخصوص زيارة وفد حكومي صيني لكوريا الشمالية لحضور الاحتفال بالذكرى السبعين على إبرام معاهدة الهدنة الكورية، أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن أملها في أن تلعب الصين دورا بناء لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وقال مسؤول في وزارة الخارجية أمس الثلاثاء إن حكومة سيول تراقب عن كثب الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك التبادلات بين الصين وكوريا الشمالية، معربا عن أمله في أن تسهم العلاقات بين بكين وبيونغ يانغ في تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وردا على سؤال عما إذا كان من المرغوب فيه أن تلعب الصين دورا بنَّاء بشأن امتناع كوريا الشمالية عن شن استفزازات، أو السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، قال المسؤول إن حكومة سيول ترغب في ذلك دائما.وأضاف المسؤول أن كوريا الجنوبية والصين تواصلان الاتصالات الضرورية.وقد ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن وفدا حكوميا صينيا سيحضر احتفالات مرور 70 عاما على إبرام الهدنة في شبه الجزيرة الكورية، بقيادة "لي هونغ جونغ" عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الصيني لنواب الشعب.