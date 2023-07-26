كوريا واليابان تعقدان محادثات على مستوى المدراء العموميين حول تصريف مياه فوكوشيما

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عقدت كوريا الجنوبية واليابان أمس الثلاثاء محادثات على مستوى المدير العام بشأن طلبات سيول المتعلقة بخطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية.وأجرى المدير العام لتغيُّر المناخ والطاقة والبيئة والشؤون العلمية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية "يون هيون سو" والمدير العام لقسم نزع السلاح ومنع الانتشار والعلوم بوزارة الخارجية اليابانية "أتسوشي كايفو" تلك المحادثات في اليابان.ويعتبر الاجتماع بين المسؤولين متابعة للقمة الثنائية بين زعيمي كوريا الجنوبية واليابان التي عقدت في ليتوانيا في 12 يوليو.وخلال القمة، طلب الرئيس "يون صوك يول" من رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" ضم خبراء كوريين جنوبيين في عملية فحص تصريف المياه، وقيام طوكيو بمشاركة المعلومات على الفور مع سيول بشأن ما إذا كانت عمليات التصريف يتم تنفيذها كما هو مخطط لها.كما طلب "يون" من طوكيو تعليق تصريف المياه على الفور في حالات الطوارئ، بما في ذلك أي اكتشاف للمواد المشعة بما يتجاوز المستويات المسموح بها، وتنبيه سيول بذلك.ومن المتوقع أن يتم تقديم شرح لنتائج اجتماع الثلاثاء اليوم الأربعاء، وذلك عندما تقدم الحكومة إيجازها اليومي بشأن خطة التصريف اليابانية المخطط له.