صندوق النقد يُخَفِّض توقعات النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية لعام 2023 إلى 1.4%

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خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي لعام 2023 لكوريا الجنوبية مرة أخرى إلى 1.4%.ووفقا لوزارة المالية، أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته في آخر تحديث لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الثلاثاء، مخفضا تقديراته بمقدار عُشر نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في أبريل.وبذلك خفَّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في البلاد 5 مرات متتالية، حيث خفض توقعاته في يوليو وأكتوبر من العام الماضي وفي يناير وأبريل ويوليو من هذا العام، لتتفق توقعاته مع توقعات حكومة كوريا الجنوبية وبنك كوريا.وحافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو في البلاد للعام المقبل عند 2.4%.ومن ناحية أخرى، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3%.