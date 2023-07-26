الرئيس يون يلتقي بقادة لوكسمبورغ ونيوزيلندا

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عقد الرئيس "يون صوك يول" اجتماعات أمس الثلاثاء مع زعماء لوكسمبورغ ونيوزيلندا، الذين يقودون وفودا إلى كوريا الجنوبية كدول شاركت في الحرب الكورية.والتقى الرئيس "يون" برئيس وزراء لوكسمبورغ "كزافييه بيتيل" في المكتب الرئاسي في "يونغ سان" إلى جانب أحد قدامى المحاربين يبلغ من العمر 92 عاما من لوكسمبورغ.وأعرب "يون" في الاجتماع عن امتنانه للزيارة بمناسبة الذكرى السبعين لتوقيع اتفاقية الهدنة الكورية.وقال المتحدث باسم الرئاسة "لي دو وون" إن الزعيمين اتفقا على توسيع التجارة الثنائية والاستثمار وتعزيز التعاون في مجالات الفضاء وعلوم وتكنولوجيا الكم.ثم التقى الرئيس بالحاكمة العامة لنيوزيلندا "سيندي كيرو"، حيث شكرها لزيارة البلاد بمناسبة الذكرى السبعين، وأعرب عن امتنانه لتضحيات وتفاني قدامى المحاربين النيوزيلنديين الذين قاتلوا في الحرب الكورية.وتقوم وفود من 22 دولة قاتلت إلى جانب كوريا الجنوبية خلال الحرب بزيارة البلاد للاحتفال بالذكرى السنوية، بدعوة من وزارة شؤون الوطنيين وقدامى