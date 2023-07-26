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زار الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مقابر الجنود الكوريين الشماليين والصينيين الذين قاتلوا في الحرب الكورية قبل الذكرى السبعين للهدنة غدا الخميس.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأربعاء أن "كيم" ذهب إلى مقبرة شهداء حرب تحرير الوطن في بيونغ يانغ في اليوم السابق برفقة وزير الدفاع "كانغ سون نام" وقادةٍ عسكريين آخرين.وكانت تلك الزيارات جزءًا من أحداث إحياء ذكرى نهاية الحرب الكورية، والتي يشير إليها الشمال باسم حرب تحرير الوطن، والتي انتهت بتوقيع الهدنة في يوم 27 يوليو 1953 الذي يتم الاحتفال به في الشمال باسم "يوم النصر".وخلال الزيارة، ورد أن "كيم" وصف "معجزة 27 يوليو" بأنها انتصار عظيم في تاريخ البشرية ألحق الهزيمة بالإمبريالية الأمريكية وحال دون اندلاع حرب عالمية جديدة.كما زار "كيم" مقبرة شهداء متطوعي الشعب الصيني في مقاطعة "بيونغ آن" الجنوبية برفقة شقيقته "كيم يو جونغ" ووزيرة الخارجية "تشوي سون هوي" وسكرتير الشؤون التنظيمية لحزب العمال الحاكم "جو يونغ وون".وقال "كيم" إن الانتصار الذي حققته شعوب كوريا الشمالية والصين على حساب دمائهم يُظهر أهميته الكبيرة حتى الآن.