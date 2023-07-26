إقالة وزير الخارجية الصيني تشين غانغ وتعيين وانغ يي خلفا له

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أقالت الصين "تشين غانغ" الذي لم يظهر علنا منذ شهر، من منصب وزير الخارجية بعد أقل من 7 أشهر من تعيينه في هذا المنصب، وعينت "وانغ يي" وزيرا جديدا ليحل محل "تشين".وطبقا لما ذكره تلفزيون الصين المركزي الحكومي، عقدت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الصيني لنواب الشعب اجتماعا أمس الثلاثاء، واتخذت قرارا بإقالة "تشين غانغ" من منصبه وتعيين "وانغ يي" كبديل له، دون الكشف عن سبب الإقالة.وقد اختفى "تشين" عن الأنظار منذ يوم الخامس من شهر يونيو الماضي، حيث حضر "وانغ يي" عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني اجتماع وزراء خارجية آسيان الذي عقد مؤخرا في إندونيسيا نيابة عن "تشين".وكان الرئيس الصيني "شي جين بينغ" قد عيَّن "تشين" السفيرَ الصينيَّ السابق لدى الولايات المتحدة وزيرًا للخارجية في شهر ديسمبر من العام الماضي خلفا لـ"وانغ يي".