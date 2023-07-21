عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية يسجل أقل مستوياته في مايو

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بلغ عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية أقل من 20 ألفا في شهر مايو الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته على الإطلاق على أساس شهر مايو.أما عدد الوفيات في مايو الماضي فسجل زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على أساس شهر مايو.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في مايو الماضي 18 ألفا و988 طفلا، بانخفاض قدره 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها عدد المواليد الجديدة عن 20 ألف طفل في شهر مايو، منذ أن بدأ إعداد الإحصاءات ذات الصلة في عام 1981.بهذا، شهد عدد المواليد الجديدة في كوريا الجنوبية انخفاضا لـ90 شهرا متتاليًا منذ شهر ديسمبر من عام 2015.وأشار التقرير إلى أن معدل المواليد الخام، وهو عدد المواليد الجدد لكل ألف من السكان، قد بلغ 4.4 مولود في مايو الماضي، بانخفاض مقداره 0.2 مولود مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما أشار التقرير إلى أن عدد الوفيات بلغ 28 ألفا و958 حالة وفاة في مايو، بزيادة نسبتها 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا، يكون عدد سكان كوريا الجنوبية قد شهد انخفاضا بمقدار 9 آلاف و970 نسمة في مايو.وبلغ عدد حالات الزواج في مايو المضاي 17 ألفا و212 حالة، بزيادة قدرها 1% مقارنة بنفس الفترة من الماضي.