انتهاء موسم الأمطار الذي امتد لشهر كامل

Photo : YONHAP News

انتهى موسم الأمطار الذي امتد لشهر واحد منذ أن بدأ يوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي.وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء عن انتهاء موسم الأمطار مع توسع الضغط المرتفع في شمال المحيط الهادئ باتجاه كوريا، وتحرك جبهة الأمطار إلى شمال شبه الجزيرة الكورية.وبلغ معدل هطول الأمطار التراكمي في جميع أنحاء كوريا خلال موسم الأمطار لهذا العام 641.4 ميليمترا، أي أكثر من ضعف متوسط هطول الأمطار، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق منذ أن بدأ جميع البيانات ذات الصلة في عام 1973.وقد تسببت الأمطار الغزيرة في تعرض أنحاء مختلفة من البلاد للخسائر، منها إجلاء أكثر من 20 ألف شخص إلى ملاجئ مؤقتة، حيث لا يزال حوالي 1,600 منهم لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم.كما أسفر هطول الأمطار الغزيرة عن وفاة 47 شخصا وفقدان 3 أشخاص.ومن جانبها، قررت وزارة الإدارة العامة والأمن تخصيص 13 مليار وون في إعادة ما دمرته الفيضانات، وذلك بعد أن قدمت دعما تقدر قيمته 10.65 مليار وون يوم السابع عشر من يوليو.ومع انتهاء موسم الأمطار، من المتوقع أن تجتاح البلاد موجة الحر الشديد بدءا من اليوم.وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا من موجر الحر الشديد في معظم مناطق البلاد، حيث من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة إلى 33 درجة مئوية.وتوقعت استمرار الحرارة الشديدة والليالي الاستوائية على مستوى البلاد حتى أوائل الأسبوع القادم.