4.2 تريليون وون الأرباح التشغيلية لهيون ديه للسيارات في الربع الثاني

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تجاوزت قيمة الأرباح التشغيلية لشركة "هيون ديه" للسيارات 4 تريليونات وون في الربع الثاني من هذا العام، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق على أساس ربعي.وقالت شركة "هيون ديه" اليوم الأربعاء إن قيمة أرباحها التشغيلية بلغت 4 تريليونات و237.9 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، بزيادةٍ نسبتُها 42.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأضافت أن قيمة مبيعاتها في الربع الثاني من هذا العام بلغت 42 تريليونا و249.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.بهذا، زادت قيمة أرباح "هيون ديه" الصافية بنسبة 8.5% لتصل إلى 3 تريليونات و346.8 مليار وون.وبلغ حجم مبيعات سيارات هيون ديه على مستوى العالم مليونا و59 ألفا و713 وحدة في الربع الثاني من هذا العام، بزيادة نسبتها 8.5% مقارنة بالعام الماضي.وبلغت مبيعات هيون ديه التراكمية في النصف الأول من هذا العام مليونين و81 ألفا و540 وحدة، أي بقيمة 80 تريليونا و28.4 مليار وون، فيما بلغت قيمة الأرباح التشغيلية خلال نفس الفترة 7 مليارات و830.6 مليار وون.