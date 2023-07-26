تحسن معنويات المستهلكين للشهر الخامس في يوليو

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تحسنت معنويات المستهلكين في البلاد للشهر الخامس على التوالي في يوليو.ووفقا لما ذكره بنك كوريا اليوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلك المُرَكَّب بمقدار 2.5 نقطة على أساس شهري ليصل إلى 103.2 نقطة في يوليو، ليظل فوق 100 نقطة للشهر الثاني على التوالي، ليدل على أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.وفي إشارة إلى ارتفاع المؤشر للشهر الخامس على التوالي وبقائه فوق 100 نقطة للشهر الثاني على التوالي، أرجع مسؤول في بنك كوريا المركزي الارتفاع إلى الآمال في انتعاش الإنفاق الخاص وتراجع تباطؤ الصادرات وسط تراجع التضخم.وقد انخفض التضخم المتوقع للمستهلكين للعام المقبل بمقدار 0.2 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 3.3%.كما انخفض معدل التضخم المتوقع للعام الماضي 0.3 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 4.3% في يوليو.