المكتب الرئاسي يوصي بإجراء تعديل على اللوائح ذات الصلة بالتظاهر

قال المكتب الرئاسي الكوري إن 71% من المواطنين أيدوا تعزيز المتطلبات الخاصة بالتجمعات والتظاهرات والعقوبات المفروضة عليها.وكان المكتب الرئاسي قد أجرى تصويتا بنعم ولا على المواطنين لمدة 3 أسابيع في شهر يونيو الماضي على الإنترنت، حيث شارك في التصويت حوالي 182 ألف شخص.وأضاف المكتب أن 82% من التعليقات التي كتبها المشاركون في المناقشة التي جرت على الإنترنت تزامنا مع التصويت، قد اشتكت من الأضرار الناجمة عن التجمعات والتظاهرات المفرطة.وأكد "كانغ سونغ كيو" مساعد الرئيس للشؤون الاجتماعية على أهمية تحسين نظام التظاهرات من أجل حماية حياة الشعب اليومية والحفاظ على النظام العام من التظاهرات المفرطة.وأوصى المكتب الرئاسي هيئة الشرطة الوطنية بإجراء تعديل على اللوائح ذات الصلة، حيث من المتوقع أن يتم من خلاله تعزيز القيود على شغل الشوارع أثناء التظاهرات، ومعايير الضوضاء لمكبرات الصوت.كما أوصى بالحد من التظاهرات في وقت متأخر من الليل وفي الصباح الباكر، الأمر الذي يحتاج إلى إجراء مناقشة على مستوى البرلمان لأنه يتطلب إجراء تعديل على القوانين بهذا الشأن.وقال المكتب الرئاسي إن التجمعات والتظاهرات يجب احترامها كحق أساسي، مؤكدا على ضرورة إجراء مناقشة كافية قبل فرض قيود على أوقات وأماكن التظاهرات.