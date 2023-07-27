حزب قوة الشعب يعلق عضوية عمدة دايغو لمدة 10 أشهر

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علق حزب قوة الشعب الحاكم أمس الأربعاء عضوية عمدة "دايغو" "هونغ جون بيو" لمدة 10 أشهر لإثارة الجدل من خلال لعب الغولف في اليوم الذي دمرت فيه الأمطار الغزيرة بعض أجزاء البلاد.وتوصلت لجنة الأخلاقيات بالحزب إلى القرار بعد 8 أيام من إصدار رئيس الحزب "كيم جي هيون" أوامر بإجراء تحقيق بشأن "هونغ" بعد أن تبين أنه لعب رياضة الغولف في "دايغو" يوم 15 يوليو، وهو اليوم الذي هطلت فيه أمطار غزيرة على مقاطعتي "تشونغ تشُنغ" و"كيونغ سانغ".وأثناء مداولاتها، أخذت اللجنة في الحسبان أيضا أن "هونغ"، المرشح الرئاسي السابق والرئيس السابق لحزب كوريا الحرة، وهو الحزب السابق لحزب قوة الشعب، قد زاد من غضب الجمهور بعد رفض الانتقادات بشأن لعبه الغولف وزعمه أن ما قام به لم يكن غير لائق.وعلى الرغم من أنه اعتذر بعد ذلك عن تلك التصريحات في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي، إلا أنه أثار الجدل مرة أخرى عندما أعرب عن استيائه على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم التالي من بدء لجنة الأخلاقيات المداولات بشأن معاقبته.ولم يحضر "هونغ" اجتماع لجنة الأخلاقيات أمس الأربعاء، وكان يشارك في أعمال تطوعية منذ يوم الاثنين في "يتشيون" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا من هطول الأمطار الغزيرة الأخيرة.