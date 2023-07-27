وزير التعليم يتعهد بتقديم خطوات شاملة لحماية سلطة المعلمين بحلول شهر أغسطس

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أعلن وزير التعليم "لي جو هو" أمس الأربعاء أن الحكومة ستقدم خطوات شاملة لحماية سلطة المعلمين في الفصول الدراسية بحلول الشهر المقبل.وأدلى "لي" بهذا التصريح في اجتماع مع أعضاء أحد المجتمعات على الإنترنت التي تضم معلمين بالمدارس الابتدائية. وقد عُقد الاجتماع في المعهد الكوري لسلامة مرافق التعليم في سيول.وقال الوزير إن الإجراءات الشاملة ستتضمن مبادئ توجيهية تحدد مدى النصح والمشورة التي يمكن للمعلمين تقديمها للطلاب، وطرق التعامل مع الشكاوى الكيدية من قبل أولياء الأمور.ثم اعتذر عن فشل الحكومة في إنشاء نظام لمنع التعدي على حقوق المعلمين وسلطتهم في الوقت المناسب.وكان اجتماع الأربعاء هو الاجتماع الثالث لوزير التعليم مع المعلمين، منذ انتحار معلمة في مدرسة ابتدائية في منطقة "سيوتشو" في سيول الأسبوع الماضي.وفي وقت سابق من اليوم أيضا، اتفقت الحكومة وحزب قوة الشعب الحاكم على مراجعة مرسوم حقوق الإنسان للطلاب والذي تم إصداره لأول مرة في عام 2010.