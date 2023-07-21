مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة الأمريكية إلى أعلى مستوى خلال 22 عاما

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رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء سعر الفائدة الأمريكية الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى أعلى مستوى في 22 عاما.وكشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن أحدث قرار بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث رفع النطاق المستهدف إلى ما بين 5.25 و5.5%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عام 2001.وفي بيانه قال المجلس: "تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي كان يتوسع بوتيرة معتدلة"، مضيفا أن النمو في الوظائف الجديدة كان قويا في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضا، مع استمرار ارتفاع التضخم.وشدد البيان بعد ذلك على أن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة لا تزال في حالة تأهب شديد للتضخم، حيث قالت: "من المرجح أن تؤدي شروط الائتمان الأكثر تشديدا على الأسر والشركات إلى التأثير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم".وكرر البنك المركزي الأمريكي أنه يهدف إلى "تحقيق الحد الأقصى من فرص العمل والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل".وقد أدى الارتفاع الآن إلى توسيع الفجوة مع الفائدة الرئيسية لكوريا الجنوبية بما يصل إلى نقطتين مئويتين، حيث أبقى بنك كوريا على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 3.5% للمرة الرابعة على التوالي منذ أسبوعين.