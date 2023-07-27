الشرطة تكشف عن هوية مرتكب جريمة الطعن في شيليم

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كشفت الشرطة عن هوية المتهم بقتل رجل وإصابة 3 آخرين خلال جريمة الطعن التي وقعت يوم الجمعة الماضي بالقرب من محطة مترو الأنفاق "شيليم" في منطقة "غواناك" في سيول.وكشفت وكالة شرطة العاصمة سيول أمس الأربعاء أن المشتبه به هو "تشو سون" البالغ من العمر 33 عاما. كما نشرت صورة لوجهه بعد صدور قرار لجنة الشرطة.وقالت لجنة الشرطة إنها قررت الكشف عن هوية المشتبه به في ضوء خطورة الجريمة ووحشيتها ووجود أدلة كافية، حيث أشارت إلى أن المشتبه به ارتكب جريمة قتل وشروع في قتل بسلاح في مكان عام.وأضافت اللجنة أن القرار اتخذ أيضا مراعاة للمصلحة العامة، بما في ذلك منع وقوع الجرائم المماثلة.وفي وقت سابق يوم الأحد، أصدرت محكمة منطقة سيول المركزية مذكرة توقيف بحق "تشو" بتهمة القتل والشروع في القتل، مشيرة إلى احتمالية هروبه.ويقال إن "تشو" شهد أمام الشرطة بأنه خطط للجريمة مسبقا، كما مسح جميع البيانات من هاتفه المحمول خوفا من القبض عليه.