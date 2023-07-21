الرئيس يون يشارك في حفل لإعادة رفات 7 من جنود الحرب الكوريين إلى الوطن

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أشرف الرئيس "يون صوك يول" على مراسم إعادة رفات 7 جنود من قتلى الحرب الكورية ليلة الأربعاء.ووصلت الرفات إلى قاعدة سيول الجوية في "سيونغنام" من قاعدة "هيكام" الجوية في "هاواي" بعد الحصول عليها من وكالة المفقودين وأسرى الحرب الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.وتم نقل الرفات عبر طائرة متعددة الأدوار تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية من طراز "KC-330"، والتي كانت مصحوبة بتشكيل من مقاتلات "F-35A" عند دخول منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية الكورية.وفي قاعدة سيول الجوية، اصطف الرئيس وكبار المسؤولين العسكريين للترحيب بالطائرة ووضعت سجادة حمراء على المدرج، مع إطلاق 21 طلقة تحية بينما رفع الحاضرون أيديهم بالتحية العسكرية.كما حضر 3 أفراد من أسرة الجندي الراحل "تشوي إم راك" الذي كانت هويته هي الوحيدة المؤكدة من بين الجنود السبعة.وقد شارك "تشوي" في الحرب الكورية كعضو في قوات التعزيز الكورية للجيش الأمريكي وتوفي عن عمر يناهز 19 عاما يوم 12 ديسمبر 1950 خلال معركة بحيرة "تشوسين"، المعروفة باللغة الكورية باسم بحيرة "جانغ جين".