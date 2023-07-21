احتفال في بوسان بمناسبة الذكرى السبعين لتوقيع الهدنة

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من المقرر أن يقام احتفال بمناسبة الذكرى السبعين لاتفاقية هدنة الحرب الكورية في "بوسان" اليوم الخميس.وأعلنت وزارة شؤون الوطنيين والمحاربين القدامى أن الحفل سيقام في تمام الساعة 7:40 مساء الخميس في مركز "بوسان" السينمائي تحت شعار "الحرية بالتفاني، والمستقبل بالتحالف".وسيحضر الحدث حوالي 4 آلاف شخص، بما في ذلك حوالي 170 مندوبا من 25 دولة، وقدامى المحاربين في قوات الأمم المتحدة وأحفادهم، بالإضافة إلى قدامى المحاربين الكوريين الجنوبيين، والمسؤولين الحكوميين والعسكريين.وسيدخل 62 من قدامى المحاربين التابعين لقوات الأمم المتحدة مكان الاحتفال برفقة حرس الشرف من وزارة الدفاع وقيادة الأمم المتحدة.وقد اختارت وزارة قدامى المحاربين مدينة "بوسان" لإقامة الاحتفال نظرا لتاريخ الحرب، حيث كانت "بوسان" هي المكان الذي وصلت فيه القوات الأمريكية التي شاركت في الحرب الكورية كجزء من قوات الأمم المتحدة.