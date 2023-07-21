الرئيس الأمريكي بايدن يُلقي كلمة بمناسبة إعلان الهدنة

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أمس الأربعاء إن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الذي نشأ عن تضحيات أولئك الذين قاتلوا في الحرب الكورية، يساهم في السلام والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم.وأدلى "بايدن" بهذا التصريح في إعلان يوم الهدنة الوطني للمحاربين القدامى في الحرب الكورية، قبل يوم واحد من الاحتفال بالذكرى السنوية بتوقيع الهدنة في كوريا الجنوبية.وأشار الرئيس الأمريكي إلى الذكرى السبعين لتحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هذا العام، والذي أشار إليه على أنه "رابطة غير قابلة للكسر صاغها أفراد الخدمة العسكرية الأمريكيون والكوريون الذين قاتلوا جنبا إلى جنب من عام 1950 إلى عام 1953"، مضيفا أن "هؤلاء الوطنيين واجهوا المخاطر والحرمان بشجاعة، وواجهوا الحرب والموت دفاعا عن الديمقراطية".ولم تتضمن كلمة الإعلان، وهو حدث سنوي بمناسبة الهدنة، رسالة موجهة إلى كوريا الشمالية، كما كان الحال في العام الماضي.ومن ناحية أخرى، أعربت الأمم المتحدة عن أملها في استئناف الحوار الدبلوماسي، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق نزع السلاح النووي على نحو يمكن التحقق منه في شبه الجزيرة الكورية.ونقل "ستيفان دوجاريك"، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، هذا الموقف يوم الأربعاء عندما سُئل عما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة لديه تعليق للكوريتين بمناسبة يوم الهدنة.