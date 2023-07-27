هيونداي وكيا تشاركان في بناء شبكة شحن للمركبات الكهربائية في أمريكا الشمالية

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ستنضم شركة "هيونداي موتورز" وشركة "كيا" إلى مشروع يضم 7 شركات كبرى لتصنيع السيارات لبناء شبكة من أجهزة شحن السيارات الكهربائية عالية الطاقة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.وكشفت الشركتان الكوريتان الجنوبيتان، و"بي إم دبليو"، و"جنرال موتورز"، و"هوندا"، و"مرسيدس بنز"، و"ستيلانتس"؛ عن الخطة في بيان مشترك صدر يوم الأربعاء، حيث قال البيان إن تحالف تلك الشركات سيجعل شحن السيارة الكهربائية "محققا لراحة العملاء ويسهل موثوقيته والوصول إليه".وقالت الشركات إنها تهدف إلى تركيب ما لا يقل عن 30 ألف شاحن سريع في المناطق داخل المدن وعلى طول الطرق السريعة.وستوفر المحطات المتصورة موصلات لكل من نظام الشحن المشترك، وهو معيار لشحن المركبات الكهربائية؛ ومعيار الشحن في أمريكا الشمالية، المعروف أيضا باسم معيار شحن "تسلا"؛ لتتمكن جميع المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من استخدامها.وقال البيان إنه من المقرر افتتاح المحطات الأولى في الولايات المتحدة في الصيف المقبل، وفي كندا "في مرحلة لاحقة".