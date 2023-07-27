تدهور معنويات الشركات وسط استمرار عدم اليقين الاقتصادي

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تراجعت معنويات الشركات في يوليو على خلفية التباطؤ الاقتصادي العالمي واستمرار عدم اليقين الاقتصادي.ووفقا لبنك كوريا يوم الخميس، بلغ مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات 74 نقطة في يوليو، بانخفاض نقطتين عن يونيو، مما يشير إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين حيث كانت قيمة المؤشر أقل من 100 نقطة.وانخفضت قيمة المؤشر لشركات التصنيع بمقدار نقطة واحدة إلى 72 نقطة بعد أن شهدت صناعات المعدات المعدنية والكهربائية الأولية انخفاضا في الطلب.وانخفضت قيمة المؤشر للقطاعات غير التصنيعية، والذي يشمل المطاعم وتجار الجملة وتجارة التجزئة، أيضا بنقطة واحدة على أساس شهري إلى 76 نقطة، بعد تراجع قطاعات التأجير والمعلومات والاتصالات ومستودعات النقل.وأشار قطاع الصناعات التحويلية إلى الظروف الاقتصادية غير المؤكدة باعتبارها أكبر العقبات، فضلا عن تراجع الطلب المحلي والصادرات، بينما اختارت الشركات غير الصناعية الظروف الاقتصادية غير المؤكدة، وزيادة نفقات الموظفين والنقص في القوى العاملة.