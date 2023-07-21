هانهوا الكورية تفوز بعقد لتوريد المركبات المصفحة إلى أستراليا

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نشرت صحيفة "ذا أوسترايليان" اليومية الأسترالية تقريرا في عددها الصادر أمس قالت فيه إن شركة هانهوا الكورية للدفاع قد فازت بعقد مع الحكومة الأسترالية لتوريد مركباتٍ مصفحة بقيمة تريليوني وون كوري بعد التغلب على شركة الدفاع الألمانية "راينميتال".وفقا للتقرير، اتصل وزير الدفاع الأسترالي "باتريك كونروي" بالشركة الكورية نفسَ اليوم وأبلغها عن نيته توقيع عقد لتصنيع 129 مركبةَ قتال مصفحة للمشاة من طراز "ريد باك".وأوضحت الصحيفة أن قيمة العقد تبلغ حوالي 2.4 مليار دولار أسترالي، مضيفا أنه على الرغم من أن قيمة عرض الجانب الألماني كانت أقل ، إلا أن مركبات الجانب الكوري كانت أفضل من نظيرتها الألمانية من حيث الأداء.تجدر الإشارة إلى أن مركبات "ريد باك" هي أحدث مركبة قتال للمشاة، ومجهزة بـ "نظام الدفاع النشط والإيجابي" والقادر على اكتشاف وتحييد الهجمات الصاروخية المضادة لدبابات العدو.