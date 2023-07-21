إنشاء وكالة للفضاء في كوريا

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يتم إنشاء وكالة للفضاء باعتبارها منظمة مخصصة للفضاء في البلاد.جاء ذلك في "التوجيه الأساسي لإنشاء وتشغيل وكالة الفضاء" الذي أعلنت عنه وزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات اليوم.وأكدت الوزارة على أن الرئيس الكوري سيتولى رئاسة لجنة الفضاء الوطنية التي يتولى رئاستها حاليا رئيس الوزراء بينما ستقوم وكالة الفضاء الجديدة بوظيفة أمانة عامة للجنة لتلعب دور برج التحكم في شؤون الفضاء.وشرحت الوزارة أن وكالة الفضاء ستتألف من قسم مركبات الإطلاق، وقسم علوم الفضاء والاستكشاف، وقسم الأقمار الاصطناعية، وقسم الطيران المتقدم، وقسم سياسات الفضاء، وقسم أعمال الفضاء، وقسم التعاون الدولي في مجال الطيران.علاوة على ذلك، أوضحت أن الوكالة ستلعب دورا في رسم سياسة الفضاء والبحث والتطوير إلى جانب تطوير الصناعة ذات الصلة والتعاون الدولي من أجل تحقيق "خارطة طريق اقتصاد الفضاء المستقبلي" للبلاد.وكانت الحكومة الكورية قد اختارت إنشاء وكالة الفضاء الكورية كمهمة وطنية في شهر مايو من العام الماضي، وأنشأت فريقا مسؤولا عن إنشاء الوكالة في شهر نوفمبر من العام الماضي.أما في شهر أبريل الماضي، تقدمت بمسودة "القانون الخاص بشأن إنشاء وتشغيل وكالة الفضاء الكورية" إلى البرلمان.