عودة ارتفاع حالات الإصابة بجائحة كورونا في البلاد

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تشهد كوريا ارتفاعا سريعا في عدد حالات الإصابة بجائحة كورونا منذ نهاية شهر يونيو الماضي بعد أن كانت تشهد استقرارا لفترات طويلة.فقد بلغ معدل عدد الحالات اليومي في الأسبوع الثالث من شهر يوليو الحالي 36 ألفا و261 بزيادة نسبتها حوالي 36 % مقارنة مع قبل أسبوع واحد.خاصةً وقد تجاوز عدد الحالات اليومي مستوى 40 ألفا منذ نهاية الأسبوع الماضي.تجدر الإشارة إلى أن تجاوز مستوى 40 ألفا جاء لأول مرة منذ شهر يناير من هذا العام.بعد أن كان العدد اليومي يبقى عند مستوى 10 آلاف حتى شهر يونيو الماضي إلا أنه تجاوز مستوى 20 ألفا في بداية هذا الشهر ثم ظل يرتفع بوتيرة سريعة.وقد ظهرت زيادة ملحوظة بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر على وجه الخصوص، بحيث ارتفع عدد حالات الإصابة بينهم بنسبة 44 بالمائة خلال أسبوع واحد.كما ارتفع عدد مرضى الإنفلونزا المشتبه بهم، والذي كان ينخفض ​​عادة خلال الصيف، بحيث تستمر التحذيرت منه والتي صدرت في شهر سبتمبر من العام الماضي لأكثر من 10 أشهر.ومع ذلك، قال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن معدل الخطورة والوفيات لجائحة كورونا لا تزال عند مستوى منخفض.