الزعيم الكوري الشمالي يقدم أسلحة جديدة بنفسه إلى وزير الدفاع الروسي

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يصادف اليوم الذكرى السبعين لإبرام اتفاقية هدنة الحرب الأهلية الكورية. وتحتفل كوريا الشمالية بهذا اليوم مدعية أن هذا اليوم هو يوم النصر.ودعت بيونغ يانغ وفديْن من الصين وروسيا رفيعيْ المستوى إليها لأول مرة منذ 10 سنوات بحيث التقى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بوزير الدفاع الروسي، وقدم إليه أسلحة كورية شمالية جديدة بنفسه.قالت مختلف وسائل الإعلام الكورية الشمالية إن الزعيم كيم زار أمس مع وفد عسكري روسي يرأسه وزير الدفاع "سيرغي شويغو" معرضَ الأسلحة العسكرية لعام 2023". وقد قدم الزعيم كيم إلى شويغو أسلحة وتقنيات قتالية تم تطويرها وإنتاجها وفقا لخطة تطوير الدفاع الوطنية.وفي الصور التي تم الكشف عنها، لم تظهر صواريخ باليستية عابرة للقارات فقط مثل صاروخ هوا سونغ -18، لكن ظهرت طائرات للدرون تشبه طائرات الدرون الأمريكية المتقدمة.علاوة على ذلك، قالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية إن كيم كان قد عقد مباحثات مع الوفد الروسي قبل زيارته المعرض بحيث تبادل معه التقييمات والآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الدفاع والأمن والبيئة الأمنية الإقليمية والدولية، مضيفة أن البلدين قد توافقا على الآراء.كما شاهد كيم بعد ذلك عرضا لإحياء ذكرى يوم النصر منذ منتصف ليل اليوم السابع والعشرين من هذا الشهر جنبا إلى جنب مع "لي هونغ جونغ" نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الصيني، ووزير الدفاع الروسي "شويغو".وصل الوفد الصيني برئاسة نائب رئيس اللجنة لي إلى كوريا الشمالية يوم أمس، أي بعد يوم واحد من وصول الوفد الروسي.وقبل افتتاح العرض، قام لي بتسليم خطاب من الرئيس الصيني "شي جين بينغ".وفي الوقت الذي تُظهر فيه كوريا الشمالية والصين وروسيا تضامنها بمناسبة ذكرى الهدنة، توقعت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية أن تُقيم كوريا الشمالية على الأرجح عرضا عسكريا ليلة اليوم.