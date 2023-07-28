البابا فرانسيس يرسل رسالة سلام بمناسبة ذكرى الهدنة

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نشر البابا "فرانسيس" رسالة مصالحة وسلام بمناسبة الذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية.وفي الرسالة التي قرأها الكاردينال "لازارو يو هيونغ شيك" خلال قداس أقيم أمس الخميس في كاتدرائية "ميونغ دونغ"، قال البابا إنه يعتقد أن الذكرى لا تمثل وقفا للكراهية فحسب، بل ستمهد الطريق أيضا لمستقبل مشرق من الوحدة الدائمة.وفي إشارة إلى أن البابا نقل رغبته في زيارة كوريا الشمالية عدة مرات، أعرب الكاردينال "يو" عن أمله في أن يتلقى البابا دعوة رسمية من الشمال لتحقيق ذلك.كما أحيا الزعماء الدينيون الآخرون في كوريا الجنوبية الذكرى السنوية، حيث أعربوا عن رغبتهم في السلام وتخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية والحوار بين الكوريتين.وفي بيان، دعا المجلس الكوري للزعماء الدينيين، الذين يمثلون 7 ديانات، بما في ذلك البوذية والمسيحية والكاثوليكية والكونفوشيوسية، إلى تحقيق تقدم حقيقي في نزع السلاح النووي ووضع حد دائم للتوترات والاشتباكات العسكرية وخطر الحرب.كما طالبوا الحكومة باستئناف أو مواصلة المساعدات الإنسانية والتبادلات، وكذلك المشاريع التعاونية التي يقودها القطاعان الديني والخاص.