بنك كوريا المركزي يقدم الدعم للمؤسسات غير المصرفية لمواجهة صعوبات التمويل

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قرر بنك كوريا المركزي توسيع دعم السيولة المقدم إلى المؤسسات المالية غير المصرفية إذا واجهت صعوبات في التمويل أو إذا كان من المتوقع أن تواجه تلك التحديات.وفي اجتماعه النقدي الشهري أمس الخميس، قام بنك كوريا بتعديل إرشادات القروض الخاصة به لتيسير تقديم هذا الدعم لتعاونيات الائتمان المجتمعية "إم جي"، والاتحاد التعاوني الزراعي الوطني، والاتحاد الوطني لتعاونيات مصايد الأسماك.وقال البنك إن الإجراء يهدف إلى تعزيز شبكة الأمان للمقرضين ضد عمليات سحب الودائع المحتملة، كما حدث في قضية انهيار بنك "وادي السيليكون" في الولايات المتحدة.وحتى الآن، كان تعريف المؤسسات المالية بموجب قانون بنك كوريا يقتصر على البنوك فقط، ولم يكن بإمكان بنك كوريا المركزي تقديم التمويل الطارئ للكيانات غير المصرفية.وقال البنك المركزي إنه سيعزز أيضا تبادل المعلومات مع السلطات المالية، لإتاحة اتخاذ قرارات سريعة عند الحاجة إلى دعم السيولة.ويسري التعديل الجديد بدءا من يوم الاثنين.