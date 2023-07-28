وزير الدفاع الأمريكي في ذكرى الهدنة: التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى

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قال وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" إن التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى، بعد 70 عاما من توقيع هدنة الحرب الكورية.وصرح الوزير بذلك في بيان صدر في الذكرى السبعين لتوقيع الهدنة أمس الخميس.وقال "أوستن" إنه في 70 عاما منذ توقيع الهدنة ومعاهدة الدفاع المتبادل بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عقب ذلك فترة وجيزة، أصبح التحالف الصارم أقوى من أي وقت مضى وسيواصل البلدان العمل في انسجام تام وفقا لشعار التحالف "نذهب معا".وحث الوزير جميع الأمريكيين على تذكر تكلفة الحرب الكورية وبسالة أولئك الذين قاتلوا ضد العدوان عندما واجهوا خصوما شرسين وتضاريس وعرة وظروفا قاسية.وأشار إلى أن أكثر من 36 ألف جندي أمريكي قتلوا في الحرب إلى جانب مئات الآلاف من كوريا الجنوبية والدول الشريكة الذين يخدمون في قيادة الأمم المتحدة.وأضاف أوستن أن حوالي 7 آلاف جندي أمريكي من زمن الحرب ما زالوا في عداد المفقودين، وأن على الولايات المتحدة واجبا جادا لمواصلة البحث عن إجابات للعائلات الأمريكية التي لا يزال أحباؤها في عداد المفقودين.