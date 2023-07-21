الرئيس يون يعرب عن امتنانه لتضحيات قدامى المحاربين في الحرب الكورية

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أعرب الرئيس "يون صوك يول" أمس الخميس عن امتنانه للدول الحليفة لدفاعها عن كوريا الجنوبية خلال الحرب الكورية في الذكرى السبعين لتوقيع هدنة الحرب.وفي كلمة ألقاها خلال مراسم إحياء ذكرى الهدنة في "بوسان"، قال "يون" إن البلاد تمكنت من حماية حريتها من قوى الشمولية الشيوعية من خلال تضحيات وتفاني الدول الحليفة.وقال "يون" إن جنود الدول الحليفة ضحوا بأنفسهم في سن مبكرة للدفاع عن حرية بلد لم يعرفوه حتى، واصفا إياهم بالأبطال الحقيقيين، حيث قال إن كوريا الجنوبية اليوم تقف على أكتاف تفاني قوات الأمم المتحدة وزيها العسكري المخضب بالدماء.كما شدد "يون" على الدور الحالي لقيادة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية، قائلا إنها بمثابة منصة للدول المتحالفة لتقديم الدعم العسكري الفوري لكوريا الجنوبية في حالة الحرب.وفي الحفل، استقبل الرئيس "يون" 62 من قدامى المحاربين الكوريين في القوات المتحالفة، وكانوا برفقة حراس الشرف من الجيش الكوري الجنوبي وقيادة الأمم المتحدة.