كوريا الشمالية تقيم عرضا عسكريا للاحتفال بذكرى الهدنة

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أفادت الأنباء أن كوريا الشمالية أقامت عرضا عسكريا أمس الخميس للاحتفال بالذكرى السبعين لتوقيع هدنة الحرب الكورية، التي يطلق عليها "يوم النصر" في الشمال.وأقيم قبل العرض حفل في ساحة "كيم إيل سونغ" في بيونغ يانغ.وفي حين أن النظام اعتاد على تنظيم المسيرات العسكرية في الصباح، إلا أنها أصبحت تقام في المساء أو في الليل منذ أكتوبر 2020.ويُعتقد أن وفودا من الصين وروسيا حضرت حدث الخميس.وقد أرسلت الصين وفدا برئاسة "لي هونغ تشونغ"، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، وأرسلت روسيا وفدا بقيادة وزير الدفاع الروسي "سيرجي شويغو" للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية.ولم يُعرف على الفور ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد ألقى خطابا، وأنواع الأسلحة التي تم استعراضها.