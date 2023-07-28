الرئيس يون يزور سوق جاكالتشي للمأكولات البحرية في بوسان

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قام الرئيس "يون صوك يول" بزيارة سوق جاكالتشي للأسماك في مدينة "بوسان" الساحلية جنوب شرق البلاد والتقى بالتجار المحليين أمس الخميس.وقال المتحدث باسم الرئاسة "لي دو وون" إن "يون" زار سوق "جاكالتشي" لتشجيع التجار الذين يعانون من انخفاض في استهلاك المأكولات البحرية، ثم تناول العشاء مع مسؤولي السوق.وفي زيارته الثانية إلى السوق منذ توليه منصبه، اشترى الرئيس "يون" بعض المأكولات البحرية. وقال المتحدث إن "يون" استمع إلى شكاوى أصحاب المتاجر بأن الشائعات المحيطة بتصريف اليابان المخطط للمياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية قد تسببت في صعوبات لهم، وطمأنهم قائلا إن الشعب الكوري حكيم ولن يتأثر بذلك.كما أصدر الرئيس تعليماته لوزير المحيطات ومصايد الأسماك "تشو سيونغ هوان" بتطبيق تخفيضات على منتجات المأكولات البحرية في الأسواق التقليدية، والتي يتم تطبيقها فقط في أيام العطلات الخاصة، حتى نهاية العام، بغرض تعزيز الاستهلاك.