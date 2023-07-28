ارتفاع الناتج الصناعي والاستهلاك والاستثمار للشهر الثاني على التوالي

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ارتفع الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في شهر يونيو، وذلك للشهر الثاني على التوالي.وقالت هيئة الإحصاء الكورية اليوم الجمعة إن مؤشر الإنتاج الصناعي العام للبلاد ارتفع بنسبة 0.1% عن الشهر السابق ليبلغ 111.1 نقطة في يونيو.وقد انخفض الإنتاج في صناعات التعدين والتصنيع بنسبة 1% على أساس شهري في يونيو، في حين زاد الإنتاج في قطاع أشباه الموصلات بنسبة 3.6%، وتوسعت صناعة الخدمات بنسبة 0.5% على أساس شهري.وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 1% على أساس شهري، في حين زادت استثمارات المرافق بنسبة 0.2% في يونيو لتسجل ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي.وانخفض المؤشر المتزامن المركب، الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال، بمقدار 0.2 نقطة على أساس شهري إلى 99.7 نقطة في يونيو.كما ارتفع المؤشر الرائد المركب، الذي يتوقع دورة الأعمال المستقبلية، بمقدار 0.3 نقطة إلى 98.8 نقطة.