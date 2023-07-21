وزيرا خارجية كوريا والنمسا يبحثان التعاون في سلاسل التوريد

Photo : YONHAP News

أجرى وزير الخارجية الكوري "بارك جين" أمس الخميس في سالزبورغ مباحثات مع نظيره النمساوي "ألكسندر شالنبيرغ"، حيث تبادل الآراء حول تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها الاستقرار في سلاسل التوريد.وأشاد الوزيران بزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في مجالات البطاريات الثانوية والسيارات الكهربائية وأشباه الموصلات.وطلب الوزير الكوري من الجانب النمساوي دعم الجهود التي تبذلها مدينة بوسان الكورية لاستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030، وبدوره قال الوزير النمساوي إن بلاده ستنظر بجدية في ذلك.وأضاف الوزير النمساوي "شالنبيرغ" إن النمسا قررت تأييد كوريا الجنوبية في تصويت عضوية لجنة التراث العالمي لعامي 2023 و2027 المقرر إجراؤه في شهر نوفمبر القادم.ومن جهة ثانية، عقد الوزير الكوري "بارك" اجتماعا مع وزير العمل والاقتصاد النمساوي "مارتن كوشر"، وطلب منه أيضا دعم جهود كوريا لاستضافة معرض إكسبو الدولي في مدينة بوسان.كما طلب منه دعم الشركات الكورية كي لا تتعرض لمعاملة تمييزية بسبب القوانين الاقتصادية التي يسعى الاتحاد الأوروبي لتمريرها.