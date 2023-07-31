انتحار 100 مدرس في كوريا خلال 5 أعوام

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أظهرت بيانات حكومية أنه في السنوات الخمس والستة أشهر الماضية، انتحر 100 من المدرسين في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وكان أكثر من نصفهم من مدرسي المدارس الابتدائية.وقال مكتب النائب البرلماني "تشونغ كيونغ هي" من حزب قوة الشعب الحاكم، وهو عضو في لجنة التعليم البرلمانية، أمس الأحد، إنه حلل بيانات من مكاتب التعليم في 17 مدينة ومقاطعة جمعتها وزارة التعليم، ووجد من خلال هذا التحليل أن 100 مدرس قد انتحروا في الفترة من 2018 وحتى أواخر شهر يونيو من هذا العام.وكان عدد مدرسي المدارس الابتدائية الأكبر من بينهم بـ57 معلما، وتلاهم مدرسو المدارس الثانوية بـ28 مدرسا، ثم المدارس الإعدادية بـ15 مدرسا.أما عن أسباب الانتحار، فقد انتحر 70 مدرسا لأسباب "غير معروفة"، بينما جاء الاكتئاب واضطراب الهلع في المركز الثاني بمقدار 16 حالة.وقد ارتفع عدد المدرسين الذين انتحروا بشكل تدريجي، من 14 في عام 2018، إلى 22 في عام 2021، ثم انخفض بشكل طفيف إلى 19 في عام 2022، بينما بلغ هذا الرقم 11 في النصف الأول من هذا العام.