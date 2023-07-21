الإبلاغ عن 178 حالة مرضية مرتبطة بالحرارة في عضون 3 أيام

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ارتفع عدد المرضى الذين يعانون من أمراض مرتبطة بحرارة الجو في كوريا الجنوبية بشكل حاد، حيث تستمر موجة الحرارة الحارقة في السيطرة على البلاد في أعقاب انتهاء موسم الأمطار الصيفية.ووفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الأحد، تم الإبلاغ عن إصابة 178 شخصا بأمراض مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في الفترة من الأربعاء الماضي وحتى الجمعة.وبينما بلغ عدد أولئك المرضى سبعة في يوم الاثنين، و14 في يوم الثلاثاء، ارتفع الرقم إلى 46 يوم الأربعاء، ثم 62 يوم الخميس، و70 يوم الجمعة. وبلغ العدد التراكمي لأولئك المرضى في الفترة بين 20 مايو، عندما تم تفعيل نظام المراقبة، و28 يوليو، 938 مرضيا على مستوى كوريا، بما في ذلك ثلاث حالات وفاة ذات صلة.وكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما يمثلون الجزء الأكبر من هؤلاء المرضى بنسبة بلغت 26.7%، وتلاهم الناس في الخمسينيات من العمر بنسبة تزيد عن 20%.