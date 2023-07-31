حصة هيون ديه وكيا في السوق الأمريكية تبلغ 10% في النصف الأول من العام

Photo : KBS News

ظلت الحصة السوقية المجمعة لشركة "هيون ديه موتور" والشركة التابعة لها "كيا"، في سوق الولايات المتحدة، في مستوى يزيد عن 10% في النصف الأول من هذا العام، وسط انتعاش إنتاج السيارات والطلب عليها.ووفقا لبيانات صادرة عن مجلة "أوتوموتيف نيوز" الأمريكية أمس الأحد، بلغت الحصة الإجمالية لشركتي صناعة السيارات الكوريتين 10.6% في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة نسبتها 0.3% مقارنة بالعام السابق.واستحوذت هيون ديه على 5.5%، بما في ذلك علامتها التجارية الممتازة "جينيسيس"، بينما استحوذت كيا على 5.1%.ومن المتوقع أن تحافظ الشركتان على نفس المستوى هذا العام أيضا إذا استمرت وتيرة الإنتاج والمبيعات كما هي، بعدما ارتفعت حصتهما السوقية المجمعة إلى رقمين لأول مرة في العام الماضي.وجاءت شركة "جنرال موتورز" في المرتبة الأولى بحصة سوقية بلغت 16.7%، وتلتها "تويوتا" اليابانية بنسبة 13.5%، ثم "فورد" الأمريكية بنسبة 13%. وقد احتلت هيون ديه وكيا معا المرتبة الرابعة.