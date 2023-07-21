توقعات بهطول أمطار غزيرة على كوريا اليوم الاثنين

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ستستمر كوريا الجنوبية في مواجهة الحرارة الشديدة اليوم الاثنين، مع إصدار تحذيرات من موجة الحر في معظم أنحاء البلاد.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، ستصل درجات الحرارة المرتفعة بعد الظهر إلى 35 درجة مئوية في مدينة "ديغو"، و34 درجة في سيول ومدينة "كوانغ جو"، و33 درجة في مدينة "ديجون"، أي في نفس مستوى أمس الأحد.وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه في الوقت الحالي، من المتوقع أن تشهد أجزاء كثيرة من كوريا حرارة شديدة خلال النهار، وليالٍ استوائية في المساء، مع أقل درجة حرارة متوقعة عند حوالي 25 درجة بين الساعة 6:01 مساء و9 صباحا.وتوقعت الهيئة أيضا هطول أمطار على معظم المناطق في كل أنحاء البلاد، مع احتمال أن تشهد المناطق الوسطى والمناطق الداخلية الشمالية من مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" أمطارا قوية مصحوبة ببرق ورعد.ومن المتوقع هطول أمطار بمعدلات تتراوح بين 5 إلى 60 ملليمترا في معظم المناطق، بينما من المتوقع هطول ما يصل إلى 80 ملليمترا من الأمطار في منطقة العاصمة سيول والمناطق الداخلية من مقاطعة "كانغ وان"، والمناطق الشمالية من مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ".