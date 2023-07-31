الحكومة الكورية تعقد اجتماعا طارئا بشأن ارتفاع عدد الإصابات المرتبطة بالحرارة

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من المقرر أن تتخذ الحكومة الكورية إجراءات اليوم الاثنين لمعالجة ارتفاع عدد الإصابات المرتبطة بحرارة الجو، حيث تستمر درجات الحرارة الحارقة في السيطرة على البلاد بعد انتهاء موسم الأمطار الصيفية.وفي هذا السياق، ستعقد وزارة الداخلية والسلامة اجتماعا طارئا مع الوكالات ذات الصلة والحكومات المحلية بشأن الاستجابة لموجة الحر الشديدة، كما تخطط لزيادة تعزيز طرق الوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة. ووفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وجد نظام المراقبة الخاص بها أن ما مجموعه سبعة أشخاص قد ماتوا بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة يوم السبت وحده، مما رفع عدد الوفيات التراكمي إلى عشرة.ومن بين الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم يوم السبت، كان ستة منهم تتجاوز أعمارهم 70 عاما، وكان معظمهم يقومون بأعمال زراعية عندما انهاروا بسبب ظروف الجو الحارقة.كما يقُدر عدد المرضى الذين عانوا من أمراض ناتجة عن الحرارة حتى يوم أمس الأحد بحوالي 1015. وبالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفع عدد الوفيات بمقدار أربعة، بينما بلغ عدد المرضى مستوى مماثلا.