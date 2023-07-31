أكثر من 3 ملايين كوري سافروا إلى اليابان في النصف الأول من هذا العام

تجاوز عدد الكوريين الجنوبيين الذين سافروا إلى اليابان خلال النصف الأول من هذا العام مستوى ثلاثة ملايين.ووفقا لبيانات صادرة عن منظمة السياحة الكورية ومنظمة السياحة الوطنية اليابانية اليوم الاثنين، زار ما يقرب من ثلاثة ملايين و130 ألف كوري جنوبي الدولة المجاورة لبلادهم في الأشهر الستة الأولى من هذا العام. ووصل عدد السياح إلى 81% من الإجمالي الذي تحقق في النصف الأول من عام 2019، أي قبل اندلاع جائحة كورونا، وهو 3.6 أضعاف عدد المسافرين اليابانيين القادمين إلى كوريا.ووجدت المنظمات السياحية الكورية واليابانية أيضا أن حوالي عشرة ملايين و700 ألف سائح أجنبي قد زاروا اليابان في النصف الأول من هذا العام، أي ما يقرب من 2.5 ضعف عدد الأجانب الذين سافروا إلى كوريا الجنوبية.ويُعزى هذا العدد الأكبر بكثير من المسافرين إلى اليابان مقارنة بكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى دول أخرى، إلى ضعف قيمة الين الياباني ووجود سلسلة من الوجهات السياحية الشهيرة بخلاف طوكيو، من بين عوامل أخرى. ويبدو أن تلك البيانات تدعم الدعوات الموجهة لكوريا الجنوبية لتطوير مناطق الجذب السياحي على المستوى الإقليمي وزيادة تعزيز المحتويات وجهود التسويق، لمنع تركيز السياحة على سيول وحدها.