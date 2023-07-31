تراجع الصادرات الزراعية الكورية بنسبة 3.8% في النصف الأول من هذا العام

اتضح أن صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والسمكية قد تراجعت بحوالي 4% في النصف الأول من هذا العام.وطبقا لتقرير صادر عن المؤسسة الكورية للمصائد السمكية وتجارة الأغذية اليوم الاثنين، بلغت قيمة هذه الصادرات حوالي 5.9 مليار دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى يونيو، بانخفاض نسبته 3.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكسر هذا الانخفاض الاتجاه الصعودي المستمر منذ بضع سنوات في هذه الصادرات التي تجاوزت قيمتها ستة مليارات دولار في النصف الأول من العام الماضي.وقالت الشركة إن صادرات أسماك البولاك تراجعت بنسبة تزيد عن 80%، والتونة بنسبة 22%، بينما شهدت شحنات المحار والأعشاب البحرية زيادة.وتراجعت قيمة صادرات منتجات الألبان والأطعمة الطازجة، بينما شهدت شحنات المعكرونة والمشروبات نموا.وانخفضت الصادرات الكورية إلى الاتحاد الأوربي وبريطانيا بأكثر من 16% لتصل إلى 360 مليون دولار، وتليها الشحنات إلى الولايات المتحدة التي تراجعت بأكثر من 8% إلى 850 مليون دولار.