زيادة معدلات تأييد الرئيس يون بعد 4 أسابيع من الانخفاض

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أظهر استطلاع جديد للرأي أن شعبية الرئيس الكوري "يون صوك يول" قد انتعشت بعد أربعة أسابيع من الانخفاض. وقال تقرير صادر عن شركة "ريال ميتر" البمتخصصة في إجراء استطلاعات الرأي، اليوم الاثنين، إنه من بين ألفين و517 مواطنا كوريا بالغا شملهم الاستطلاع على مستوى البلاد في الفترة من يوم الاثنين إلى الجمعة من الأسبوع الماضي، قدر 37.3% أن الرئيس "يون" يقوم بعمل جيد، بزيادة 0.7% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أسبوع. وقد بدأت معدلات تأييد الرئيس "يون" في الارتفاع منذ الأسبوع الثالث من شهر يونيو، وبلغت ذروتها عند 42% بعد ذلك بأسبوعين، قبل أن تعود للانخفاض في الأسبوع الأول من يوليو ولمدة ثلاثة أسابيع متتالية. وقال 59% من المشاركين في الاستطلاع إن الرئيس يقوم بعمل ضعيف، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع السابق، وهو أول انخفاض من نوعه منذ أربعة أسابيع. ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع 95% بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص نقطتين مئويتين. ومن ناحية أخرى، أظهر استطلاع أجرته شركة "ريال ميتر" يومي الخميس والجمعة الماضيين على ألف وثلاثة من المواطنين الكوريين البالغين في جميع أنحاء البلاد أن حزب قوة الشعب الحاكم شهد انخفاضا في معدلات تأييده بنسبة 0.7 نقطة مئوية، لتصل إلى 36.3%. وفي المقابل، شهد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي ارتفاعا في معدلات تأييده بمقدار 0.1%، لتصل إلى 44.3%. وبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع 95%، بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية.