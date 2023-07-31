عمليات فحص حكومية تكتشف ضعف حديد التسليح في مجمعات سكنية ومواقف سيارات

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اكتشفت الحكومة الكورية من خلال عمليات فحص أجرتها على 91 مجمعا سكنيا تحتوي على مواقف سيارات تحت الأرض، ومبنية باستخدام ألواح مسطحة، أن 15 منها يوجد فيها تعزيزات هيكلية ضعيفة أو معدومة. وأطلعت مؤسسة الأراضي والإسكان الكورية وزارة الأراضي والمواصلات على نتائج تحقيقاتها في هذا الشأن خلال اجتماع حول فحص سلامة المساكن العامة، عُقد برئاسة وزير الأراضي "وان هي ريونغ" في سيول أمس الأحد.وقالت الشركة إن عشرة من المباني السكنية تفتقر إلى حديد التسليح، إما بسبب حسابات هيكلية غير صحيحة أو عدم وجود مواصفات في المخططات، في حين أن خمسة منها كانت عرضة لسوء التركيب. ومن بين المجمعات الـ15، توجد ثمانية في منطقة العاصمة سيول وسبعة في المناطق الريفية، وكان خمسة منها مشغولة بسكان فعليا.وخلال الاجتماع الذي عقد أمس الأحد، حث وزير الأراضي على السعي لاتخاذ أشد إجراءات تأديبية ضد المسؤولين عن التصميمات السيئة وعمليات الإنشاءات وإدارة المباني، وحث الشركة على بدء تحقيقات على الفور وتقديم شكاوى في هذا الصدد.وجاءت عمليات الفحص بعد أن اتضح أن السبب في انهيار موقف للسيارات تحت الأرض في مجمع سكني في مدينة "جوم دان" الجديدة في إنتشون في شهر مايو الماضي، يرجع إلى عدم وجود حديد تسليح هناك.