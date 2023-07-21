مشاورات نووية رفيعة المستوى بين كوريا والإمارات

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الكورية إن كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة أجريتا مشاورات نووية رفيعة المستوى يوم الجمعة الماضي في سيول.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء المشاورات وجها لوجه منذ 4 أعوام.وترأَّست الجانبَ الكوري نائبة وزير الخارجية "أوه يونغ جو"، فيما مثَّل الجانبَ الإماراتي وزير الطاقة والبنية التحتية "سهيل بن محمد المزروعي".وفي كلمة ألقتها في حفل الافتتاح، أعربت نائبة وزير الخارجية الكوري "أوه" عن أملها في أن تُحرز المشاورات نتائج جيدة، وأن تكون فرصة لإيجاد مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، بناء على الثقة المتبادلة التي تم تشكيلها من خلال بناء محطة "براكة" للطاقة النووية من قِبل الشركات الكورية، ومساعدة الإمارات في إجلاء الكوريين من السودان في شهر أبريل الماضي.وبدوره، أكد الوزير الإماراتي "المزروعي" أن المشاورات النووية رفيعة المستوى قد لعبت دورا أساسيا في تعزيز التعاون بين كوريا والإمارات بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مُعربا عن أمله في زيادة التعاون بين البلدين للتقدم المشترك إلى سوق الطاقة النووية في دولة ثالثة.وقد تم إطلاق المشاورات في عام 2018 لمناقشة القضايا المتعلقة بالتعاون النووي بين البلدين.ومن المقرر عقد الجلسة القادمة من المشاروات في الإمارات العربية المتحدة في العام القادم.