قمة كورية أمريكية يابانية يوم 18 من أغسطس في كامب ديفيد

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أعلن المكتب الرئاسي الكوري والبيت الأبيض الأمريكي اليوم الاثنين عقد قمة كورية أمريكية يابانية يوم الثامن عشر من أغسطس المقبل في كامب ديفيد بالولايات المتحدة.وقال "جون كيربي" منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي إن قادة الدول الثلاث سيحتفلون بفتح صفحة جديدة للعلاقات بين الدول الثلاث، ويتأكدون من متانة التحالف والصداقة بينهم.ومن بين القضايا الرئيسية التي سيتم بحثها في القمة المرتقبة، الاستجابة لتهديدات كوريا الشمالية المستمرة، وتوسيع التعاون المشترك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتحديات الأمنية، ومنها الحرب في أوكرانيا، إلى جانب القضايا الاقتصادية والبيئية.وفيما يتعلق بالتعاون بين الدول الثلاث في مواجهة كوريا الشمالية، أكد "كيربي" أن التعاون أصبح يتركز على العمليات والتدريبات العسكرية المشتركة.ويأتي عقد القمة الثلاثية بناء على دعوة وجهها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" للرئيس الكوري "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" على هامش قمة مجموعة السبع التي عُقدت في شهر مايو الماضي في هيروشيما.