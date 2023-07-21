سيول وواشنطن تتفقان على توقيع اتفاقية لترتيب تأمين التوريد في أسرع وقت

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قالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكورية اليوم الاثنين إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا على توقيع اتفاقية بشأن ترتيب تأمين التوريد في أسرع وقت بعد اكتمال اتخاذ الإجراءات الإدارية ذات الصلة.جاء هذا الاتفاق في الاجتماع الثامن والأربعين للجنة التعاون التكنولوجي للصناعات الدفاعية، والذي عقد يوم الجمعة الماضي في الولايات المتحدة بين رئيس الإدارة الكورية "أوم دونغ هوان" ووكيل وزارة الدفاع الأمريكية للاستحواذ والاستدامة "ويليام لابالانت".الجدير بالذكر أن اتفاقية ترتيب تأمين التوريد هي اتفاقية تُوقعها وزارة الدفاع الأمريكية مع الدول الحليفة للتوريد السريع من السلع والخدمات المتعلقة بالدفاع بناء على الطلب منها.كما ناقش المسؤولان الكوري والأمريكي أيضا خطةً لتوقيع اتفاقية مشتريات الدفاع المتبادل كجزء من الجهود لبناء هيكل تعاوني مستمر من خلال فتح أسواق صناعة الدفاع لكل منهما.واتفق الجانبان على عقد الجلسة القادمة من اجتماعات لجنة التعاون التكنولوجي للصناعات الدفاعية في كوريا الجنوبية في الربع الثاني من العام المقبل.